アメリカ・ワシントンでお披露目されたのは、主役の七面鳥。【映像】堂々とする2羽の七面鳥全米七面鳥連盟が毎年、大統領に立派な七面鳥を贈呈しており、今年はこの2羽の七面鳥が選ばれた。みんなに見守られながら堂々とする2羽の七面鳥。その名前はピーチとブロッサムという。（『ABEMAヒルズ』より） 