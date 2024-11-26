ウクライナ支援に消極的とされるアメリカのトランプ次期大統領の就任を控え、イギリスフランスウクライナへの軍隊の派遣について議論しているとフランス紙が報じました。フランス紙「ルモンド」は25日、イギリスフランスが軍隊や民間軍事会社をウクライナに派遣することの議論を始めていると伝えました。ウクライナ兵の訓練や提供した軍事装備品のメンテナンスなどを行う想定だということです。1月にアメリカの大統