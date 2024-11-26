＜11月25日の十字足示現銘柄（売りシグナル）＞ (銘柄コード) 銘柄市場[ 終値 | 前日比 ] (1491) 中外鉱 東証スタンダード [ 34.0 | 0.00% ] (220A) ファベル 東証スタンダード [ 975.0 | +1.45% ] (2321) ソフトフロン 東証グロース [ 82.0 | 0.00% ] (2435) シダー 東証スタンダード [ 231.0