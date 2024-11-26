＜11月25日の陽線包み足達成銘柄（買いシグナル）＞ (銘柄コード) 銘柄市場[ 終値 | 前日比 ] (1325) 野村ボベスパ 東証ETF [ 205.7 | +0.39% ] (1495) 日興アジリト 東証ETF [ 10,230.0 | +0.54% ] (1569) ＴＰＸベア 東証ETF [ 1,264.0 | +0.63% ] (1692) ＷＴアルミ 東証ETF [ 530.4 | +1.51% ] (2037) 金先