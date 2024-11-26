＜11月25日のマーケット情報＞ ■日経平均株価 終値：38,780.14（+496.29） 高値：39,053.64 安値：38,672.17 ■東証プライム 値上がり銘柄数：744 値下がり銘柄数：821 横ばい銘柄数：77 ■TOPIX東証株価指数 終値：2,715.60（+19.07） 出所：MINKABU PRESS