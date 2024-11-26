＜11月25日の25日・75日移動平均線ゴールデンクロス銘柄＞ (銘柄コード) 銘柄市場[ 終値 | 前日比 ] (2479) ジェイテック 東証グロース [ 245.0 | +0.40% ] (3877) 中越パ 東証プライム [ 1,485.0 | +1.15% ] (4583) カイオム 東証グロース [ 230.0 | +27.77% ] (5938) ＬＩＸＩＬ 東証プライム [ 1