「BCNランキング」2024年11月11日〜17日の日次集計データ・名古屋圏（愛知県・三重県・岐阜県）によると、Androidスマートフォンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位Pixel 9 128GB(SoftBank)（Google）2位AQUOS wish4 SH-52E（シャープ）3位Pixel 8a(au)（Google）4位Pixel 8a(NTT docomo)（Google）5位AQUOS sense9 SHG14（シャープ）6位arrows We2 FCG02（FCNT）6位arrows We2 F-52E（FCNT）8位Pix