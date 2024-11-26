【ベルリン時事】国連薬物犯罪事務所（ＵＮＯＤＣ、本部ウィーン）は２５日、「フェミサイド（女性を狙った殺人）」に関する２０２３年版の報告書を発表した。世界全体のフェミサイドの犠牲者は約８万５０００人で、身内が加害者のケースが約６割を占めていたと推計。約１０分に１人が身近な人に殺害された計算だと指摘し、「女性にとって家庭が最も危険な場所だ」と強調した。世界で起きた殺人事件中、２割は対象が女性で、こ