26日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比8.0ポイント高の2719ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 2797.55ポイントボリンジャーバンド3σ 2763.22ポイントボリンジャーバンド2σ 2728.90ポイントボリンジャーバンド1σ 2719.00ポイント26日夜間取引終値 2715.60ポイント25日TOPIX現物終値 2703.90ポイント5日移動平均 2701.