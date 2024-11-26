Little Glee Monsterのミカが、窪田正孝主演ドラマ『宙わたる教室』（NHK総合／毎週火曜22時）第8話で俳優デビューすることが発表された。【写真】リトグリ新メンバーが語る“覚悟とこれから” 「加入した意味があると思ってもらいたい」本作は、実話に着想を得た伊与原新の同名小説を実写化。物語の舞台は、東新宿の夜間定時制高校。窪田正孝演じる理科教師・藤竹叶の声かけで発足する科学部の「実験」を通じて、生徒のみなら