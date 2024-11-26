秋冬コーデに季節感をプラスする、一点投入でおしゃれ度がぐんと上がる小物なら「ふわふわバッグ」がおすすめ。ボリューム感満点のバッグをコーディネートに加えるだけで、気軽に着こなしをワンランクおしゃれに格上げ。今回は思わず「こういうの欲しかった！」と言いたくなる【GU（ジーユー）】のアイテムをピックアップします。 ふわふわバッグで着こなしの秋冬ムードが高まる