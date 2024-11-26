F1第22戦ラスベガスGPレビュー（後編）◆レビュー前編＞＞ショーアップされたセレモニーとアメリカ国歌演奏のあとに迎えたラスベガスGP決勝で、角田裕毅（RB）は堅実なスタートを決めた。マクラーレン勢に挟まれながらも同等の走りを見せ、最初のピットストップでは同時に入ったピエール・ガスリー（アルピーヌ）をわずかに抑えて、中団トップの座を掴み獲った。入念なセットアップ変更の甲斐あって、タイヤのコンディション