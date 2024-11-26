ニックスの顔として歴史に名を刻んだユーイングphoto by Getty ImagesNBAレジェンズ連載26：パトリック・ユーイングプロバスケットボール最高峰のNBA史に名を刻んだ偉大な選手たち。その輝きは、時を超えても色褪せることはない。世界中の人々の記憶に残るケイジャーたちの軌跡を振り返る。第26回は、1990年代のNBAを代表するセンター、「キングコング」の異名で知られるパトリック・ユーイングを紹介する。過去の連載一覧はコチ