日本代表から戻って最初の試合でも、これまでの良い流れを保ったかたちだ。リーズの田中碧は11月24日、チャンピオンシップ（イングランド２部）の第16節スウォンジー戦でスタメンに名を連ね、試合終了までプレーした。リーグ戦では９試合連続の先発フル出場だ。チームは４−３で勝利を収めている。先制点の場面で得点者を見逃したかたちの田中だが、試合を通じてのパフォーマンスに対する評価は上々だ。終盤に追いつかれたな