Netflixドラマで話題に火が点き、もはや国民的関心事となっている「地面師」。あの人気番組「金スマ（金曜日のスマイルたちへ）」や「アンビリ（奇跡体験！アンビリバボー）」でも地面師特集が放映され、講談社文庫『地面師』の著者である森功氏がゲスト出演した。同書はすべて事実を書いたノンフィクションであり、ネトフリドラマの主要な参考文献となっている。不動産のプロですらコロッと騙されるのだから、私たち一般人が地面