累計輸出300万台スズキのインド子会社マルチ・スズキ・インディア社（以下マルチ・スズキ）は、11月24日に累計輸出300万台を達成したと発表。アフリカ向けの「フロンクス」/「バレーノ」/「ジムニー」等がグジャラート州のピパパブ港から出荷されたという。【画像】スズキの最新ラインナップをみる全82枚マルチ・スズキは、1986年に輸出を開始し、翌1987年にはハンガリー向けの出荷を開始し輸出を本格化。輸出開始から26年をかけ