日本のドラマ作品で日に日に存在感を増す韓流スターたち。TBSは来夏に超大物の招聘を画策したが、ここにきてスター俳優がまさかの出演辞退。プロジェクトは存続の危機に瀕しているという。日韓の芸能界を巻き込んだ“出演トラブル”を詳報する。【写真】韓国で人気のイケメン俳優のチョン・へイン。他、甘いマスクとスタイリッシュな姿の坂口健太郎なども「10月下旬に日本で行われたファンミーティングは、チケットが即日完売す