◆第５５回記念明治神宮野球大会最終日▽高校の部・決勝横浜４―３広島商（２５日・神宮）高校の部は、横浜（関東）が広島商（中国）に競り勝ち、松坂大輔を擁した１９９７年以来、２７年ぶり２度目の優勝を成し遂げた。来春センバツの神宮大会枠は関東地区が獲得した。＊＊＊２点リードで迎えた９回。完投目前だった横浜の“スーパー１年生”織田翔希が１死二、三塁の危機を招くと、左翼で先発出場していた背番号１の