小林社長はシェディングやmRNAが体内で増殖し続けるという言説に対し「デマだ」と憤る（撮影：今井康一）高齢者らを対象にした新型コロナウイルスワクチンの定期接種が10月に開始された。使用されるワクチンは5種類あり、新たに選択肢の一つとなったのが「レプリコン（増幅型）」と呼ばれる新しいタイプのメッセンジャーRNA（mRNA）ワクチン。明治ホールディングス傘下のMeiji Seika ファルマが「コスタイベ」の名称で製造・販売し