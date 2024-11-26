金融庁は保険会社による過度な便宜供与の温床となってきた「テリトリー制」を廃止させる方針だ（編集部撮影）自動車ディーラーなどが、顧客に推奨する保険会社を店舗ごとにすみ分ける「テリトリー制」について、金融庁は監督指針などの改正によって廃止させる方針だ。テリトリー制をめぐっては、保険会社が不必要な車両や物品をディーラーなどから大量購入するといった「過度な便宜供与を誘引している」（金融庁幹部）との指摘が、