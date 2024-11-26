NY金先物2 月限（COMEX）（終値） 1オンス＝2642.60（-94.60-3.46%） 金２月限は急反落。時間外取引では、ウクライナ情勢に対する懸念が残るが、米財務長官に著名投資家のスコット・ベッセント氏が指名されるなか、利食い売りが出て急落した。欧州時間に入ると、もみ合いとなった。日中取引では、テクニカル要因の売りが出て下げ幅を拡大した。 MINKABU PRESS