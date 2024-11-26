■ 買い予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (4598) デルタフライ 東証グロース (2586) フルッタ 東証グロース (4068) ベイシス 東証グロース (7267) ホンダ 東証プライム (7803) ブシロード 東証グロース ■ 売り予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (4598) デルタフライ 東証グロース (9468) カドカワ