Î¥º§¶¨µÄÊóÆ»¤òµ¡¤Ë¤Þ¤¿?Í·¤Ó¥°¥»?¤¬¥¯¥í¡¼¥º¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿¶¥±ËÃË»Ò¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØÂåÉ½¡¦À¥¸ÍÂçÌé¡Ê£³£°¡Ë¤¬¡¢£²£µÆü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ö£Â£å£á£õ£ô£ù£Í£á£î¡ÁµÜÇ÷ÇîÇ·¥¤¥±¤ª¤¸Àë¸À¡Á¡×¡Ê¥Æ¥ì¥Óºë¶Ì¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿¡£Æ±ÈÖÁÈ¤Ï¡¢¸µ¡Ö±«¾å¤¬¤ê·è»àÂâ¡×µÜÇ÷ÇîÇ·¡Ê£µ£´¡Ë£µÇ¯¤Ö¤ê¤ÎÃÏ¾åÇÈ¥ì¥®¥å¥é¡¼¡££±¥¯¡¼¥ë£³¤«·î´Ö¤ÇµÜÇ÷¤¬ÆùÂÎ²þÂ¤¤ËÄ©Àï¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡ÖÎ®¿å¥×¡¼¥ë¤Ç¥«¥í¥ê¡¼Ç³¤ä¤»¡ªÀ¥¸ÍÂçÌé¤È¿å±Ë¤ÇÂÐ·è¡×