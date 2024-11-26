JRAは25日、日本馬9頭が遠征する香港国際競走（12月8日、シャティン）4鞍の馬券を発売すると発表した。インターネット投票（即PATとA―PAT）は当日の午前7時から各競走、発走予定時刻の2分前まで発売。当日、中央競馬の発売を行う競馬場・ウインズ等の「UMACA投票機」でも発売される。