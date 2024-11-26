◇明治神宮大会大学の部決勝青学大7−3創価大（2024年11月25日神宮）歓喜の瞬間、ベンチから駆け出した青学大・中西聖輝（3年）は涙で前がよく見えなかった。初優勝で史上5校目の大学4冠。先発して8回5安打2失点と力投し、「4冠は最高ですが、もう4年生と野球ができないと思うと、ちょっと悲しいです」と目を真っ赤にして余韻に浸った。リーグ戦は2年春のデビューから通算19試合で8勝無敗。大一番も初回から5番・中田