経済産業省は、半導体関連企業に対し、サイバー攻撃対策を補助金支給の条件とする方針を固めた。経済安全保障上の重要度が高い半導体産業は標的になりやすく、新たに業界統一のガイドライン（指針）を策定して対策強化を求める。政府は２０３０年度までに１０兆円以上を支援する方針で、補助金の条件とすることで事実上の義務とする。経産省が２６日、大学教授やメーカー幹部らでつくる有識者会議を設置し、ガイドラインの議論