俳優の板垣李光人（22）とHey！Say！JUMP中島裕翔（31）が、カンテレ・フジテレビ系の25年1月期「秘密〜THE TOP SECRET〜」（毎週月曜午後10時）でダブル主演を務めることが25日、分かった。板垣にとっては、地上波ゴールデン帯での連ドラで初主演作となる。原作は、第15回文化庁メディア芸術祭優秀賞を受賞した清水玲子氏による同名漫画。科学警察研究所の法医第九研究室、通称“第九”を舞台に、死者の生前記憶を映像で再現でき