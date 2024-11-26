【モデルプレス＝2024/11/26】「第49回報知映画賞」の各賞が発表され、主演男優賞は「正体」の横浜流星、主演女優賞は「ミッシング」の石原さとみ、作品賞・邦画部門は「正体」が受賞した。【写真】横浜流星、深田恭子と再会でハグ◆第49回報知映画賞各賞▼作品賞・邦画部門「正体」（監督：藤井道人配給：松竹）▼作品賞・海外部門「シビル・ウォー アメリカ最後の日」（監督：アレックス・ガーランド配給：ハピネットファン