阪神ＯＢ会長に内定している掛布雅之氏（６９）＝スポーツ報知評論家＝が２５日、大阪市内でタレント・山田雅人（６３）の舞台「かたりの世界」にゲスト出演後、囲み取材に応じ、ＦＡ宣言で悩む大山悠輔内野手（２９）に言及した。阪神残留か巨人移籍かを熟考中の主砲に「非常に悩んでいると思いますが、出す答えを応援してあげたい」とエールを送った。３０日のＯＢ総会で、ＯＢ会長に正式就任する掛布氏にとって、大山は２軍