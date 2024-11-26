Creepy Nuts 新曲「doppelganger」が1月公開の映画『アンダーニンジャ』主題歌に決定！Creepy Nutsの新曲「doppelganger」（読み：ドッペルゲンガー※a＝aのウムラウト）が、映画『アンダーニンジャ』（2025年1月24日公開）の主題歌に決定した。【動画】Creepy Nutsの新曲の一部を聴くことができる最新予告映像『アンダーニンジャ』は、花沢健吾氏による現代社会に潜む新たな忍者像を描いた同名漫画（講談社「ヤングマガジン」