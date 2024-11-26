NY株式25日（NY時間14:03）（日本時間04:03） ダウ平均44696.80（+400.29+0.90%） ナスダック19031.61（+27.96+0.15%） CME日経平均先物38835（大証終比：+95+0.24%） 欧州株式25日終値 英FT100 8291.68（+29.60+0.36%） 独DAX 19405.20（+82.61+0.43%） 仏CAC40 7257.47（+2.46+0.03%） 米国債利回り 2年債 4.275（-0.098） 10年債 4.269（-0.131） 30年債 4.452（-0
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