Ａ．Ｂ．Ｃ―Ｚが主演を務めるミュージカル「ＡＢＣ座２０２４大金星（ＢＩＧＶＥＮＵＳ）〜時代（とき）を超えて〜」（同所、１２月８日までその他大阪、愛知で開催）のゲネプロ＆初日記念会見が２５日、東京・文京区のＴＯＫＹＯＤＯＭＥＣＩＴＹＨＡＬＬで行われた。昨年の舞台千秋楽をもって、河合郁人がグループを脱退。４人体制になってから、初となるＡＢＣ座は初年度の２０１２年以来１２年ぶりの全国ツ