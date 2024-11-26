timeleszの最新シングル「because」が、初週25.3万枚を売り上げ、11月26日発表の最新「オリコン週間シングルランキング」で初登場1位を獲得。2011年11月28日付のデビューシングル【※】「Sexy Zone」から27作連続、通算27作目の1位獲得となった。本作は、timelesz名義では初、通算27作目となるシングル作品。表題曲「because」は、10月12日にスタートしたメンバー・菊池風磨主演ドラマ『私たちが恋する理由』（テレビ朝日系）