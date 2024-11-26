NY株式25日（NY時間13:10）（日本時間03:10） ダウ平均44641.85（+345.34+0.79%） ナスダック19050.64（+46.99+0.25%） CME日経平均先物38780（大証終比：+40+0.10%） 欧州株式25日終値 英FT100 8291.68（+29.60+0.36%） 独DAX 19405.20（+82.61+0.43%） 仏CAC40 7257.47（+2.46+0.03%） 米国債利回り 2年債 4.290（-0.083） 10年債 4.283（-0.117） 30年債 4.463（-0