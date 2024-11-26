NY株式25日（NY時間12:15）（日本時間02:15） ダウ平均44589.57（+293.06+0.67%） ナスダック19024.00（+20.35+0.11%） CME日経平均先物38775（大証終比：+35+0.09%） 欧州株式25日GMT17:15 英FT100 8291.68（+29.60+0.36%） 独DAX 19405.20（+82.61+0.43%） 仏CAC40 7257.47（+2.46+0.03%） 米国債利回り 2年債 4.301（-0.073） 10年債 4.293（-0.108） 30年債 4.470