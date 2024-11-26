NY株式25日（NY時間11:18）（日本時間01:18） ダウ平均44691.16（+394.65+0.90%） ナスダック19107.48（+103.83+0.55%） CME日経平均先物38840（大証終比：+100+0.26%） 欧州株式25日GMT16:18 英FT100 8304.19（+42.11+0.51%） 独DAX 19434.26（+111.67+0.58%） 仏CAC40 7270.32（+15.31+0.21%） 米国債利回り 2年債 4.311（-0.062） 10年債 4.297（-0.104） 30年債 4