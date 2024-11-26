ファミリー工房は、2024年11月23日より土日祝日限定でアリオ西新井、アリオ北砂、光が丘IMA、イオン板橋にて太陽光発電のシミュレーション依頼ができる相談会を2024年12月22日まで毎週開催します。 ファミリー工房「シミュレーション依頼ができる相談会」 ファミリー工房は、2024年11月23日より土日祝日限定でアリオ西新井、アリオ北砂、光が丘IMA、イオン板橋にて太陽光発電のシミュレーション依頼ができる相談会を2024