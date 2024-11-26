MAXWINは、HDMI入力を可能にした車載用地デジチューナー「FT44H」の販売を開始しました。 MAXWIN「FT44H」  放送形式：ISDB-T地上デジタル放送方式(日本)チューナー：4チューナー&4アンテナ仕様周波数・チャンネル：地上波UHF／470MHz〜770MHz(13ch〜16ch)映像・音声出力：RCA×2、HDMI×1映像・音声入力：HDMI×1サイズ：約138(W)×87(D)×32(H)mm(突起部を除く)入力電