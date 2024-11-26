フランスのOGCニースからチェルシーに移籍したのが2020年。そこから苦い4年間を過ごしたのがDFマラング・サールだ。加入当時のサールはフランス期待の若手DFといった位置付けだったが、若手がいきなりチェルシーでポジションを確保するのは難しい。サールは2020年にチェルシーからFCポルトへレンタル移籍し、2022年にはモナコへ、そして今夏にRCランスへとフリーで加入している。チェルシーのトップチームで出場した試合の数は僅か