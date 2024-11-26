5年前、池袋で起きた乗用車の暴走事故で実刑判決を受け、刑務所に収容されていた飯塚幸三受刑者（93）が、老衰のため、亡くなりました。【画像】遺族「加害者の後悔が託された」池袋暴走事故・飯塚受刑者（93）死亡妻と娘を亡くした松永拓也さん。沖縄で講演を行っていました。飯塚受刑者死亡の知らせが届いたあとも、訴えたい思いは、一貫していました。松永拓也さん「私は、この動画をすごく大切にしていて、自分がいつか命尽き