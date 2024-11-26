ボートレース住之江で１２月１７日から２２日まで開催されるＳＧ「第３９回グランプリ」の出場選手選出順位が２５日、発表された。１位は馬場貴也。選出順位上位６選手が３日目（１９日）からのトライアル２ｎｄスタートとなる。宮地元輝、定松勇樹、関浩哉、河合佑樹、佐藤翼の５人が初出場。〈１位〉馬場貴也（滋賀＝４年連続６回目）〈２位〉毒島誠（群馬＝８年連続１１回目）〈３位〉桐生順平（埼玉＝４年連続１０回目）〈４