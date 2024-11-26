【イスタンブール時事】トルコのエルドアン大統領は２５日、アンカラで北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）のルッテ事務総長と会談した。大統領府によれば、「ロシアとウクライナの戦争終結」に向けた方策などを協議した。トルコはＮＡＴＯ加盟国ながら、ロシア、ウクライナ双方と良好な関係を保ち、仲介努力を続けている。