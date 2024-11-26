楽久屋は、千葉県流山市の日帰り天然温泉「南柏天然温泉 すみれ」にて、2024年10月末に「ミュージックロウリュ 熱響の間」の音響をアップデートしました。 楽久屋「南柏天然温泉 すみれ」  楽久屋は、千葉県流山市の日帰り天然温泉「南柏天然温泉 すみれ」にて、2024年10月末に「ミュージックロウリュ 熱響の間」の音響をアップデート。また9月には〈男女 熱風オートロウリュサウナ室のリニューアル〉〈男性露天風