「パンパンくんの日常」の国内初エキシビション「パンパンくんの日常 EXHIBITION〜パンパンくんとオクジのデートは難しい！〜」を12月13日から池袋PARCOを皮切りに、PARCO全国7都市で展開します。 パンパンくんの日常 EXHIBITION〜パンパンくんとオクジのデートは難しい！〜  ●会場／会期：〈東京都〉2024年12月13日(金)〜2025年1月6日(月)池袋PARCO 本館7F・PARCO FACTORY〈広島県〉2025年1月17日(金)〜2月11日(