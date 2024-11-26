「D’RENTY CHOCOLATE(ドレンティチョコレート)」は、ブランド初の路面店『D’RENTY CHOCOLATE自由が丘店』を2024年11月29日(金)にオープンします。 D’RENTY CHOCOLATE自由が丘店  営業開始日： 2024年11月29日(金)所在地： 東京都世田谷区奥沢6丁目33-12-1Fアクセス： 東急東横線・東急大井町線自由が丘駅 正面口 徒歩5分TEL ： 03-6432-1068営業時間： 10:00〜20:00(不定休)イートイン： なし※