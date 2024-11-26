東京五輪・パラリンピックを巡る談合事件で、独占禁止法違反（不当な取引制限）に問われた広告大手「東急エージェンシー」（東京）と同社元役員・安田光夫被告（６２）の公判が２５日、東京地裁（安永健次裁判長）であった。弁護側は最終弁論で、随意契約で発注された本大会運営業務などでの談合について無罪を主張し、結審した。判決は来年３月２１日。弁護側は、競争入札が行われたテスト大会計画立案業務での談合は認め、「