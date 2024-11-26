【【Amazon.co.jp 限定】 等身大 オラフ 大きい ぬいぐるみ】 12月21日 発売予定 価格：42,900円 「【Amazon.co.jp 限定】 等身大 オラフ 大きい ぬいぐるみ」イメージ タカラトミーアーツは、ぬいぐるみ「【Amazon.co.jp 限定】 等身大 オラフ 大きい ぬいぐるみ」を12月21に発売する。価格は42,900円。 本商品は、ディズニー