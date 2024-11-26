【ラインアーク ホワイト・グリント＆V.O.Bセット】 11月26日 発売 価格：12,100円 コトブキヤは、「ARMORED CORE」シリーズのプラモデル「ARMORED CORE Valiable Infinity」より「ラインアーク ホワイト・グリント＆V.O.Bセット」を11月26日に発売する。価格は12,100円。 本商品は、V.I.シリーズ「ラインアーク ホワイト