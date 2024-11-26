【1/700 艦NEXT18EX-201 日本海軍軽巡洋艦 多摩 昭和19年/捷一号作戦(エッチングパーツ付き)】 11月26日 出荷開始 価格：7,700円 【1/700 艦NEXT17EX-201 日本海軍軽巡洋艦 球磨 昭和17年(エッチングパーツ付き)】 11月26日 出荷開始 価格：7,700円 「1/700 艦NEXT18EX-201 日本海軍