【チビマルゴジラ901 ビオランテ 70周年記念バージョン】 11月26日 出荷開始 価格：7,480円 フジミ模型は、プラモデル「チビマルゴジラ901 ビオランテ 70周年記念バージョン」の出荷を11月26日に開始する。価格は7,480円。 本商品は、歴代の映画ゴジラに登場しているキャラクターを可愛くデフォルメした「チビマルゴジラシリーズ